Salernitana, è fatta per Bonazzoli: nei prossimi giorni è atteso già in ritiro Accordo con la Sampdoria: una volta definite le cifre col calciatore, si chiuderà la "telenovela"

Sembra sia arrivata finalmente ai titoli di coda la "telenovela" che nelle ultime settimane ha tenuto col fiato sospeso i tifosi della Salernitana. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, è praticamente fatta per il ritorno in granata di Federico Bonazzoli.

Salernitana e Sampdoria hanno confermato l'intesa sulla base di poco meno di 5 milioni di euro. Restano solo da limare i dettagli per quanto riguarda il contratto con il calciatore, ma non dovrebbero esserci particolari difficoltà.

Per mister Davide Nicola si tratterebbe di un gradito ritorno. Salvo intoppi e complicazioni dell'ultima ora, Bonazzoli dovrebbe raggiungere i compagni nel ritiro austriaco di Fugen di qui a breve.