A Napoli sono sicuri: Iervolino ha offerto un contratto a Dries Mertens In casa Salernitana torna ad affacciarsi la suggestione per il campione belga

Già qualche settimana fa - quando il rapporto tra la società e il calciatore scricchiolava - si era parlato di un possibile interessamento della Salernitana. Ora che le strade del Napoli e di Dries Mertens si sono ufficialmente separate, all'ombra dell'Arechi si torna a parlare di un possibile approdo del fuoriclasse belga in maglia granata.

Mertens, non è un mistero, è un pallino del presidente Danilo Iervolino. Il presidente del cavalluccio marino sarebbe disposto anche ad un sacrificio economico per tesserarlo, visto e considerato che si tratterebbe di un arrivo a parametro zero.

La suggestione è tornata d'attualità in queste ore, con i siti d'informazione sportiva del Napoli che hanno rilanciato l'interessamento della Salernitana per Mertens. Sul piatto ci sarebbe anche un'offerta da 3 milioni di euro a stagione.

Tra sogno e realtà, quel che è certo è che il club granata un tentativo lo farà. Anche perché sarebbe un colpo capace di portare entusiasmo alla piazza, che si prepara a vivere la seconda stagione consecutiva in serie A.