Salernitana, sprint per l'attacco: dopo Bonazzoli si prova a chiudere Pinamonti Piatek resta l'alternativa ma l'attaccante dell'Inter è in cima alla lista dei desideri

Tutto su Andrea Pinamonti. Nel giorno in cui Federico Bonazzoli raggiungerà il ritiro austriaco, la Salernitana prova a spingere sull'acceleratore per portare l'attaccante dell'Inter alla corte di Davide Nicola. Reduce da una stagione importante con la maglia dell'Empoli, il calciatore ha chiesto ancora un po' di tempo per guardarsi attorno. Nelle scorse settimane, infatti, sembrava ad un passo dall'Atalanta ma i bergamaschi non hanno trovato l'intesa con l'Inter. successivamente anche Monza e Sassuolo si sono fatte avanti per Pinamonti ma la situazione più calda è sicuramente quella con la Salernitana. Il club granata ha messo sul tavolo 20 milioni ed ha virtualmente chiuso l'operazione con i nerazzurri. L'ultima parola, però, spetterà al calciatore che non è apparso del tutto convinto del trasferimento. La pista resta comunque prioritaria ma è chiaro che non si potrà attendere all'infinito. E' anche per questo che la Salernitana continua a tenere in caldo la pista che porta Krzysztof Piatek. La situazione in questo caso appare inversa: con il calciatore polacco c'è un'intesa di massima ma non c'è ancora l'accordo con l'Herta Berlino.