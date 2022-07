FOTO. Salernitana, i soci del "Mai Sola" in Austria al fianco dei granata La delegazione guidata da Antonio Carmando seguirà anche l'amichevole con il Galatasaray

C'è anche una delegazione del club "Mai Sola" in Austria per seguire da vicino la preparazione della nuova Salernitana. Il gruppo, guidato dal presidente Antonio Carmando, ha fatto tappa a Jenbach per manifestare vicinanza e sostegno al cavalluccio marino. Affetto ricambiato dai calciatori che si sono intrattenuti con i rappresentanti del sodalizio di Fratte, concedendo autografi, sorrisi e foto ricordo. I rappresentanti del "Mai Sola" domani seguiranno anche l'amichevole contro il Galatasaray (fischio d'inizio ore 19), ultimo test che, di fatto, chiuderà il ritiro nel Tirolo. I granata, infatti, lavoreranno in Austria fino al 29 luglio; poi rientreranno a Salerno dove sabato scenderanno in campo per il 1° torneo Angelo Iervolino che, oltre ai granata, vedrà protagoniste anche la Reggina ed i turchi dell'Adana Demirspor.