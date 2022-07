Salernitana: niente da fare per Pinamonti, nuovo assalto a Piatek Il calciatore dell’Inter ha declinato l’offerta del cavalluccio marino. E Bonazzoli è in ritiro

Nulla da fare per il trasferimento di Andrea Pinamonti alla Salernitana. Nonostante la società granata avesse trovato l'accordo con l'Inter, a far saltare tutto - in maniera probabilmente definitiva - è stata la volontà dell'attaccante. In serata Pinamonti ha rifiutato la proposta dei granata, ribadendo la volontà di sposare un progetto che possa garantirgli obiettivi superiori rispetto alla lotta salvezza. Il calciatore, infatti, era stato cercato anche da Atalanta, Monza e Sassuolo ma le trattative non sono decollate. L'offerta della Salernitana (20 milioni di euro), invece, era stata accettata dall'Inter che avrebbe conservato anche il diritto di recomompra su Pinamonti. La volontà del calciatore, però, ha fatto la differenza. L'ex attaccante dell'Empoli ha liquidato con un secco "no, grazie", la proposta della Salernitana che pure sembrava intenzionata ad attenderlo per qualche altro giorno. Adesso il ds Morgan De Sanctis virerà dritto su Krzysztof Piatek, in uscita dall'Herta Berlino ma corteggiato anche dal Borussia Dortmund. La Salernitana proverà a spuntarla, anche perché il polacco vorrebbe tornare a giocare in Italia dove è reduce dall'esperienza con la maglia della Fiorentina. Se anche questa operazione non dovesse decollare, il ds Morgan De Sanctis potrebbe estrarre dal cilindro un colpo a sorpresa. La speranza è di riuscire a chiudere il tutto entro sabato quando la Salernitana tornerà in città per il primo torneo Angelo Iervolino.

Intanto in serata Federico Bonazzoli ha raggiunto il ritiro austriaco per iniziare la sua seconda avventura con la maglia della Salernitana.