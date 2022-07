Salernitana, Bonazzoli: "Salerno è stata sempre la mia prima scelta" "Non vedo l’ora di esultare e dimostrare il mio valore, bisogna arrivare quanto prima a 40 punti"

Da ieri sera ha ritrovato quella maglia granata con la quale, pochi mesi fa, ha vissuto emozioni uniche. Federico Bonazzoli, dopo aver firmato un quadriennale con la Salernitana, ha voluto lanciare un messaggio a tifosi ed ambiente. “Voglio che sia ben chiaro, Salerno è sempre stata la mia prima scelta, ho sempre voluto fortemente tornare qui”, ha spiegato l'attaccante nella video intervista rilasciata ai canali ufficiali del club. “Ringrazio la società, il presidente e i tifosi per l’accoglienza. Sono contento e orgoglioso di iniziare la mia seconda stagione con questa maglia, da quando sono arrivato qui ho trovato gente mai incontrata nella mia vita, mi sono sentito a casa, ben voluto, il minimo che potessi fare era ritornare. Non vedo l’ora di esultare e dimostrare il mio valore”, ha sottolineato Bonazzoli che da questa mattina si è messo subito al lavoro per allinearsi ai suoi nuovi-vecchi compagni di squadra. “La Salernitana è sempre stata nella mia testa, l’ho seguita dal primo giorno di ritiro in Austria. Sta nascendo un bel gruppo, una bella squadra, ora cerchiamo di lavorare e pedalare per farci trovare pronti. Quest’anno ci sarà la pausa a novembre, dobbiamo pensare partita per partita, come l’anno scorso, sappiamo quello che abbiamo da dare, dobbiamo cercare di fare i 40 punti il prima possibile per la salvezza, poi vedremo dove possiamo arrivare”.