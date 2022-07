Salernitana, in vendita gli abbonamenti destinati ai diversamente abili La società ha comunicato le modalità di acquisto dei voucher

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire dalle ore 11:00 di oggi mercoledì 27 luglio, saranno disponibili gli abbonamenti destinati a diversamente abili per il Campionato di Serie A 2022/2023.

Gli abbonamenti, in vendita al prezzo di 95€ (incluso diritti di prevendita) per il disabile e 380€ (incluso diritti di prevendita) per l’accompagnatore, saranno disponibili nel settore Tribuna Verde per i carrozzati mentre per i deambulanti gli abbonamenti saranno disponibili nel settore Tribuna Verde e nel settore Distinti.

Al fine di ricevere l’abbonamento è necessario inviare copia del documento in corso di validità sia del disabile che dell’accompagnatore, il modulo abbonamenti da compilare e il certificato attestante l’invalidità al 100%.

Le richieste e le relative documentazioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail abbdiversamenteabili@ussalernitana1919.it entro e non oltre il 07/08/2022.

In seguito alla verifica della documentazione sarà inviata conferma di adesione all’abbonamento disabili con tutte le informazioni per procedere al pagamento e al ritiro degli abbonamenti.