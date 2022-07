Salernitana, pari ed applausi in Austria contro il Galatasaray: Botheim brilla I granata chiudono imbattuti il ritiro pre-campionato nel Tirolo

Di fronte al Galatasaray, la formazione più titolata del campionato turco, la Salernitana non ha sfigurato. Nell'ultimo test del ritiro austriaco i granata hanno conquistato un convincente 1-1 dopo essere passati in vantaggio con Botheim. Proprio il norvegese insieme a Valencia ha dimostrato di avere numeri importanti. Da un'invenzione dell'ex Bodo Glimt è nato il gol del momentaneo 1-0 dopo che anche il sudamericano era già andato vicino al bersaglio grosso al 5'. Botheim (11') ha messo a sedere tre avversari in area di rigore, battendo di destro Kocuk. Avanti di un gol la Salernitana non è apparsa appagata ma ha subito il pari in maniera sfortunata: Seferovic, servito da Caglayan, da ottima posizione ha spinto alle spalle di Sepe la rete del momentaneo 1-1. Gli uomini di Nicola non hanno, però, accusato il colpo e sono riusciti a tenere testa al Galatasaray per tutti i novanta minuti. Le cose migliori, oltre che dall'attacco, sono arrivate da Botheim e Lassana Coulibaly. A far storcere il naso, invece, sono stati i problemi fisici accusati da Bradaric e da Mamadou Coulibaly, le cui condizioni dovranno essere monitorate.