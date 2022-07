UFFICIALE. Salernitana: Mikael va in Brasile, De Sanctis tenta il colpo Yazici Il centrocampista turco è l'obiettivo principale per il cavalluccio marino

Mikael è un nuovo calciatore dell'Internacional di Porto Alegre. Il club brasiliano ha ufficializzato l'ingaggio in prestito dell'attaccante che saluta la Salernitana dopo soli sette mesi. Il 23enne era arrivato in Campania a gennaio per volere dell'ex direttore sportivo Walter Sabatini. Mikael, però, non è riuscito a lasciare il segno e la Salernitana ha deciso di non puntare sul calciatore che non è stato convocato nemmeno per il ritiro austriaco. La cessione in prestito di Mikael consentirà al cavalluccio marino di liberare una casella nella lista dei calciatori extracomunitari. Un'operazione a cui il direttore sportivo Morgan De Sanctis stava lavorando da tempo e che potrebbe essere il preludio all'ingaggio di Yusuf Yazici, centrocampista classe ’97 di proprietà del Lille. I rapporti tra la Salernitana ed il club francese sono buoni - come testimoniato già in occasione dell'ingaggio di Damagoj Bradaric - e non è da escludere che la trattativa possa sbloccarsi già nelle prossime ore.