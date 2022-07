VIDEO. Salernitana, in ritiro il Ccsc premia Davide Nicola per la salvezza La consegna della targa al termine dell'ultimo allenamento

Il Centro di Coordinamento Salernitana Clubs ha voluto omaggiare Davide Nicola per la salvezza conquistata a maggio scorso. Nell'ultimo giorno di lavoro nel ritiro di Jenbach, il vice presidente Massimo Falci ha omaggiato il tecnico del cavalluccio marino con una targa. "Al mister Davide Nicola, artefice della storica salvezza della Salernitana nel campionato 2021/2022", il testo impresso sulla targa dai rappresentanti del tifo granata. Il tecnico ha ringraziato, rimarcando il ruolo fondamentale avuto da tutte le componenti nel raggiungimento del traguardo. Nel pomeriggio la Salernitana farà rientro in città: un volo charter riporterà i granata in Campania dopo 24 giorni di preparazione effettuati nel Tirolo. Domani il cavalluccio marino sarà impegnato nel 1° trofeo Angelo Iervolino, il triangolare che vedrà protagoniste anche Reggina ed Adana Demirspor.