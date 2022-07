Salernitana, Iervolino assicura: «Prenderemo ancora 4 giocatori, stateci vicino» «Mertens? Può essere un'alternativa. Sta nascendo una bella squadra»

Danilo Iervolino è arrivato con largo anticipo allo stadio Arechi per assistere al trofeo Angelo Iervolino, intitolato alla memoria del fratello scomparso prematuramente. In area hospitality il numero uno della Salernitana ha voluto fare il punto sul mercato del cavalluccio marino, promettendo altri rinforzi alla tifoseria granata. «Sono convinto che arriveranno altri tre-quattro giocatori. Uno-due difensori, un centrocampista ed un attaccante», ha spiegato Iervolino che ha parlato anche dell’imminente ritorno di Grigoris Kastanos. «Ormai devo usare il condizionale, il calciomercato è difficile e le cose possono cambiare nel giro di un’ora. Bonazzoli? È il futuro attaccante della Nazionale, fa gol spettacolari ed importanti, lo volevo a tutti i costi. Botheim e Valencia sono giocatori validissimi, Bradaric purtroppo si è fermato, ma la squadra c’è e siamo convinti di fare un bel campionato. Mazzocchi? I sperati a volte si avvicinano, oppure vanno via, vedremo. Piatek e Mupay? Abbiamo diverse trattative in corso, bisogna incastrare tutti gli accordi. Mertens potrebbe essere un’alternativa, ad ora però i nostri piani sono altri».

Non è mancata, poi, una riflessione sulla tifoseria: «I tifosi non ci fanno mai mancare l’affetto, sono in tanti nonostante sia sabato e faccia caldo. Li ringrazio a nome della mia famiglia, la loro vicinanza ci dà sostegno e affetto, mio fratello ci guarda da lassù e sarebbe contento div edere tanto affetto. Il ricavato di stasera verrà devoluto all’Ail, quest’associazione dà tanto supporto non solo ai malati, ma anche alle loro famiglie. Ai tifosi dico di starci vicino, stiamo costruendo una squadra dentro e fuori dal campo, forse abbiamo commesso qualche errore, ma sono convinto che col nostro pubblico faremo una grande stagione. Non solo deluso dalla campagna abbonamenti, si può fare di più, ma sono convinto che i tifosi verranno comunque allo stadio».