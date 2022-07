Salernitana, Nicola: «Ottimo lavoro in ritiro, la squadra va completata» Il tecnico dei granata: «Sono arrivati giocatori all'altezza, avanti così»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa al termine del trinagolare disputato allo stadio Arechi.

«Questo triangolare è nato per una causa molto nobile e piacevole: sono stato molto contento di poter partecipare. Abbiamo fatto una preparazione durata un mese: due giorni fa abbiamo giocato una partita molto importante e molto dispendiosa, siamo scesi a temperature completamente diverse. Con troppa facilità abbiamo concesso all’Adana di conquistare la profondità su attacchi comprensibili. In questo momento abbiamo 19 giocatori, non abbiamo ancora il centrocampo completo, così come l’attacco. Non è un problema. abbiamo preso giocatori molto interessanti come Bradaric e Sambia. Sambia arriva da due mesi di stop, ha iniziato a lavorare ieri in una certa forma. Metterlo adesso significherebbe danneggiare un giocatore e svalutare un acquisto che sicuramente ha delle qualità. Non ha senso rischiarlo.

Bradaric mi piace molto, era quello che cercavamo: ha intelligenza tattica, tecnica, corsa ma non ha fatto tutta la nostra preparazione. Ne avrà per sette-dieci giorni e poi speriamo di averlo.

Io rimango sempre molto fiducioso: ho fiducia nei miei direttori, nella mia società. so che arriveranno i rinforzi. Ce ne mancano ancora. Bisogna puntellare la difesa, prendere l’attaccante e rinforzare il centrocampo dove abbiamo perso Ederson».

Mazzocchi? Andrà verificata dalla prossima settimana. Io devo sapere se è tutto a posto o meno. Io sono qui per costruire, mi sono divertito molto in questo mese di ritiro. Sono soddisfatto, spero al più presto di poter completare questa squadra.

Kristoffersen? Sono felice abbia segnato il primo gol all'Arechi, valuteremo quando la rosa sarà al completo.

In questo momento stiamo rispettando le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione. Nel secondo tempo hanno giocato quasi tutti calciatori che hanno avuto poco spazio, il nostro compito è valorizzare i nostri prodotti che completeranno il percorso di maturazione altrove.

Bradaric, Lovato, Junior Sambia, Botheim hanno caratteristiche ideali per la Salernitana, non vediamo l'ora di metterli in forma. Con l'arrivo di Bonazzoli ci sono caratteristiche ideali. Siamo ripartiti dal progetto dello scorso anno. Siamo coscienti che bisogna completare la rosa.

Il direttore sa benissimo di cosa abbiamo bisogno. Mi aspetto di non arrivare al 31 agosto perché ci sono partite importanti e la rosa va completata. Ma so bene che non è semplice. In questo momento non siamo ancora così competitivi.