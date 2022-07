Reggina, Inzaghi fiducioso: «Obi, Gagliolo e Cicerelli sono importanti» Le parole del tecnico calabrese dopo il triangolare dell'Arechi

Al termine del triangolare disputato allo stadio Arechi, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Reggina, Pippo Inzaghi: «Pensiamo che è la nostra prima partita vera, la squadra mi ha stupito, non mi aspettavo di vedere questo livello. Eravamo venuti con poche speranze e, invece, i ragazzi hanno dato grandi risposte. Dobbiamo completare la squadra, la società sta facendo grandi sacrifici. Si sta creando la giusta alchimia, sono convinto che andremo a Genova a giocarcela. Obi, Gagliolo e Cicerelli? Sono giocatori importanti. Siamo partiti in ritardo ma siamo in forte crescita».