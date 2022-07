VIDEO. Salernitana, maxi-rissa contro l'Adana: interviene anche la Digos Tensione alle stelle all'Arechi durante il torneo Angelo Iervolino

Si è reso necessario perfino l'intervento della Digos di Salerno per riportare la calma sul terreno di gioco dell'Arechi durante Salernitana-Adana Demirspor, seconda mini-partita del 1° trofeo Angelo Iervolino. Nei minuti finali, infatti, è scoppiata una rissa in campo che ha coinvolto, praticamente, tutti i calciatori delle due squadre. La miccia si è accesa a seguito di un fallo commesso su Boultam da parte di un calciatore turco. Ne è nato un battibecco, seguito da un incredibile capannello che è stato sedato a fatica e soltanto dopo qualche minuto. Fazio e Lassana Coulibaly e Akaydin e Rodrigues sono stati espulsi dal direttore di gara che ha dovuto fare gli straordinari per riportare la calma in campo ed arrivare al termine della partita. La Salernitana sembra intenzionata a multare i suoi due calciatori che sono stati tra i più esagitati in quegli istanti.

“Come sempre guarderò i miei giocatori e gli dirò cosa penso”, ha commentato nel post-gara Davide Nicola parlando di quanto accaduto in campo. “Della rissa non ho visto nulla e mi è anche dispiaciuto perché l'atmosfera era di festa. Però questo ti fa anche capire che le amichevoli per gli atleti esistono relativamente, si vuole subito competere o determinare. Ma è chiaro che si poteva evitare da tutti i punti di vista”.