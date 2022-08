Salernitana, il mercato entra nel vivo: De Sanctis vuole chiudere tre colpi Il direttore sportivo granata guarda con grande interesse al mercato estero per completare la rosa

Servirà uno scatto deciso di mercato per consentire alla Salernitana di presentarsi ai nastri di partenza del campionato con l'organico al completo. Davide Nicola dopo il triangolare di sabato ha ammesso che la rosa non è ancora competitiva e che diversi calciatori attualmente in gruppo sono destinati a partire. Il presidente Danilo Iervolino, dal canto suo, ha promesso almeno quattro rinforzi e, nel frattempo, continua a corteggiare Dries Mertens che potrebbe rappresentare il botto finale di mercato.

Di pari passo, però, Morgan De Sanctis segue altri profili. Il direttore sportivo della Salernitana spera di chiudere a breve tre operazioni in entrata: un difensore, una mezzala ed un attaccante, tutti provenienti dal mercato estero. Nelle ultime ore, alla lunga lista di profili già sondati, se ne sono aggiunti altri due: Kiki Kouyaté, difensore maliano del Metz e Ajdin Hrustic, centrocampista dell’Eintracht Francoforte. Per l'attacco Neal Maupay del Brighton e Krysztof Piatek sono profili più che graditi. Il polacco è in uscita dall'Herta Berlino, club con il quale si è discusso anche del belga Dodi Lukébakio. De Sanctis ha fretta di chiudere tre operazioni e nelle prossime ore proverà a dare l'accelerata decisiva alle trattative in entrata.