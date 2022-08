Salernitana, dalla serie A all'impresa del 22 maggio: ecco "Leggenda Granata" Le emozioni della scorsa stagione nel libro di Francesco Pio Fasano

Martedì 2 agosto, alle ore 18.30, presso la sede del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs (via Bottiglieri, 2), si terrà la conferenza stampa di presentazione del libro “Leggenda Granata”, scritto da Francesco Pio Fasano e pubblicato da “Fan’s Shop Edizioni”, che partendo dalla promozione in A della stagione 2020/21, attraversa per intero le vicende dello scorso torneo, fino alla magica conclusione del 22 maggio all’Arechi.

L’incontro, moderato dal direttore di SalernitanaLive Umberto Adinolfi, vedrà gli interventi dell’autore, dell’editore Giuseppe Nasti, del presidente del Centro Coordinamento Salernitana Clubs e di una rappresentanza dell’Unione Sportiva Salernitana.

Il libro - che reca in copertina anche il logo dell’associazione “Macte Animo 1919” - ricostruisce in modo fedele e preciso, tutti gli avvenimenti sportivi e non, che si sono succeduti nel corso del campionato di A 2021/22. Un viaggio meticoloso quello intrapreso da Fasano, che descrive gara per gara le fatiche di una squadra partita con il destino già segnato e che solo grazie all’ingresso della nuova società, ha potuto rialzare la testa e scrivere una pagina indelebile nella storia della serie A italiana. Tra un secolo - di certo - l’impresa epica del presidente Danilo Iervolino, del diesse Walter Sabatini e dei ragazzi di mister Nicola sarà ancora al centro di un racconto che mescola sogni e speranze, incubi e realtà, magie e ricordi che resteranno per sempre impressi nel cuore dei tifosi salernitani.