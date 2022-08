Salernitana: quadriennale per Kastanos, idea Allan per la mediana Chiesto all'Empoli il difensore Ismajli ma l'operazione è complessa

Dopo Federico Bonazzoli, la Salernitana si assicura il ritorno di un altro protagonista della salvezza. Grigoris Kastanos ha, infatti, firmato un contratto quadriennale con il cavalluccio marino. Il cipriota è stato prelevato a titolo definitivo dalla Juventus e da oggi inizierà a lavorare con i suoi nuovi-vecchi compagni.

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026», l'annuncio con il quale la Salernitana ha annunciato il buon esito dell'operazione.

Il mercato, dunque, entra nella fase calda: il ds Morgan De Sanctis proverà a chiudere entro domenica altre tre operazioni, un difensore, una mezzala destra (in quel ruolo è in uscita anche Mamadou Coulibaly che piace al Perugia di Fabrizio Castori) e un attaccante. Nelle ultime ore sono rimbalzate le notizie degli interessamenti della Salernitana per il difensore dell'Empoli, Ardian Ismajli e per il centrocampista ex Napoli, Allan che attualmente è in forza all'Everton. Due operazioni molto complesse ma che lasciano intendere come il club granata si stia muovendo a 360 gradi per provare a completare la rosa di Davide Nicola.