Salernitana, Pirola si presenta: «Occasione importante per la mia carriera» Il difensore: «Dobbiamo raggiungere quanto prima l'obiettivo salvezza»

È in granata da diverse settimane ma l'ufficialità del suo ingaggio è arrivata soltanto sabato. Lorenzo Pirola si è presentato ai tifosi della Salernitana, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del cavalluccio marino. «Ho avuto sensazioni bellissime, positive, fin da quando ho fatto le visite mediche – ha detto Pirola ai canali del club -. Sono contento di potermi giocare le mie chances con una società che mi ha voluto fortemente, non vedo l'ora di iniziare. La presenza di Lovato? Con Matteo ho un bellissimo rapporto, siamo insieme da due anni in Nazionale. Per noi giovani avere dei compagni più esperti aiuta sicuramente, dobbiamo cercare di seguirli e imparare da loro. L’obiettivo è fare il meglio possibile, raggiungere quanto prima la salvezza, poi vediamo come finiremo il campionato. Ringrazio i tifosi soprattutto per l’accoglienza sui social, non vedo l’ora di incontrarli allo stadio».