Salernitana, Iervolino: «Nessuna offerta per Mertens ma se volesse...» «Dobbiamo fare scelte oculate, attente, prendendo calciatori idonei allo schema di Nicola»

Danilo Iervolino non ha mai fatto mistero di voler provare a regalare un colpo ad effetto ai tifosi della Salernitana. E così, dopo aver sondato il terreno per Edinson Cavani, il presidente granata ha "spalancato" le porte a Dries Mertens, rimasto senza squadra dopo la separazione dal Napoli. «Non abbiamo fatto alcuna offerta formale per Mertens perché è la bandiera del Napoli. Se lui volesse restare in Campania, da parte nostra c'è stata un'apertura, ma nessuna offerta o rifiuto», ha spiegato ai microfoni di "Radio Kiss Kiss Napoli" il numero uno del cavalluccio marino. «È una bugia la voce che ci vorrebbe interessati ad Allan. Ricevo circa 40 telefonate al giorno per le trattative di mercato della Salernitana. Dobbiamo fare scelte oculate, attente, prendendo calciatori idonei allo schema del nostro allenatore Nicola».