Salernitana, Kastanos si presenta: «Speriamo di soffrire meno per la salvezza» Il cipriota dopo la firma: «Non vedo l'ora d'iniziare, domenica bisogna partire bene»

Dopo aver contribuito a conquistare la salvezza, Grigoris Kastanos ha deciso di proseguire la sua esperienza con la maglia della Salernitana. Il centrocampista cipriota ha firmato un contratto quadriennale ed ha salutato definitivamente la Juventus. Domenica contro il Parma potrebbe avere anche una chance a partita in corso. Nel frattempo, dopo aver svolto i primi allenamenti con i suoi nuovi-vecchi compagni di squadra, Kastanos si è presentato ai tifosi.

«Sono molto contento di essere tornato, mi sono trovato bene l’anno scorso», ha detto il centrocampista cipriota ai canali ufficiali del club. «Ringrazio società e mister per la fiducia che cercherò di ripagare sul campo. Il campionato sarà come sempre molto difficile, la forza del gruppo farà la differenza. Se stiamo bene fisicamente reggeremo meglio, speriamo andrà tutto bene. Lo scorso anno è stato pieno di sofferenza ma bellissimo, speriamo che in questo campionato soffriremo meno per arrivare alla salvezza. Ho ricevuto tanti bei messaggi dai tifosi, sono fortissimi e li vogliamo sempre con noi. Posso solo dare il meglio in campo, sono molto carico e non vedo l’ora di iniziare. Contro il Parma daremo tutto per vincere la prima in casa».