Salernitana, emergenza continua: si ferma anche Jaroszynski Il polacco non sarà disponibile per la sfida di domenica; ai box anche altri cinque calciatori

Davide Nicola attende rinforzi, anche perché domenica rischia di affrontare il Parma in Coppa Italia con un organico ampiamente decimato. L'infermeria nelle ultime settimane si è improvvisamente affollata. Bradaric e Radovanovic stanno lavorando a parte, Lovato e Mamadou Coulibaly sono ai box e, specie il primo, ne avranno ancora per molto. Sambia non è al meglio della condizione e avrà bisogno di tempo per recuperare.

Ma per la sfida con il Parma non sarà disponibile nemmeno Pawel Jaroszynski: il polacco in data odierna si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore sinistro. Il calciatore inizierà da oggi un protocollo riabilitativo e si sottoporrà a nuovo controllo radiologico tra una settimana.

Da verificare, infine, le condizioni di Gyomber che in ritiro ha svolto quasi esclusivamente lavoro differenziato e domenica potrebbe essere preservato in vista dell'esordio di campionato contro la Roma in programma domenica 14 agosto all'Arechi.