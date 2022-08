Salernitana, il colpo per l'attacco può arrivare dall'Olanda De Sanctis prova ad accelerare le operazioni in entrata per completare la rosa di Nicola

La Salernitana continua a setacciare il mercato estero per individuare i tre tasselli necessari a completare la rosa di Davide Nicola. Il nome nuovo per l'attacco arriva dall'Olanda: il ds Morgan de Sanctis ha chiesto ufficialmente all'Az Alkmaar l'attaccante Vangelis Pavlidis. Classe '98, il calciatore ha collezionato anche 27 presenze e 6 gol con la maglia della Nazionale greca. Nello scorso campionato ha timbtao 16 volte il cartellino in campionato, 4 in Conference League e 3 in Knvb, la coppa dei Paesi Bassi. Un prospetto molto interssante per il quale la Salernitana è printa a mettere sul tavolo 8 milioni di euro. Pavlidis ha ancora due anni di contratto con l'Az Alkmaar ed è finito nei radar anche dell'Ajax. In Italia, oltre alla Salernitana, sono state Lecce e Monza a sondare il terreno per la punta. Il club granata ha fretta di chiudere l'operazione e proverà spingere sull'acceleratore. Da capire se l'Az Alkmaar intenderà privarsi di un profilo che, a suon di gol, ha trascinato la formazione olandese.