Salernitana, prove anti-Parma al Mary Rosy: rebus esterno sinistro Jaroszynski e Bradaric sono ai box, Nicola studia le possibili alternative

La Salernitana effettuerà domani mattina alle 9 la rifinitura in vista del match di Coppa Italia contro il Parma. L'appuntamento per l'ultimo allenamento è fissato alle 9 al centro sportivo Mary Rosy. I granata arriveranno al match contro i ducali con diverse defezioni: Bradaric e Radovanovic hanno svolto un lavoro atletico specifico; Jaroszynski e Lovato si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Da valutare anche le condizioni di Junior Sambia che potrebbe aver ancora bisogno di tempo per recuperare il ritmo partita.

Questa mattina gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro tattico. L'allenatore del cavalluccio marino sembra intenzionato a ripartire dal 3-5-2 già impiegato in ritiro: il dubbio principale riguarda l'out mancino dove mancheranno sia Bradaric che Jaroszysnki. In avanti dovrebbe partire titolare la coppia formata da Bonazzoli e Botheim.