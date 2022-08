Salernitana, mercato anche in uscita: Mamadou Coulibaly alla Ternana Si lavora anche alle cessioni degli attaccanti Simy e D'Andrea

I riflettori sono tutti puntati sulle trattative in entrata. Ma in casa Salernitana il mercato si muove anche in uscita. In queste ore il ds Morgan De Sanctis ha definito con la Ternana il trasferimento di Mamadou Coulibaly. Il senegalese raggiungerà gli ex compagni di squadra Di Tacchio e Bogdan che si erano già accasati in Umbria. La formula dell'operazione prevede il prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Ma quella di Mamadou Coulibaly non sarà la sola uscita. La Salernitana ha necessità di trovare una sistemazione a Simy che non rientra nei piani tecnici del club. Dopo qualche timido sondaggio da parte di club di serie B, hanno preso informazioni società turche e degli Emirati Arabi che nelle prossime ore potrebbero sferrare l'assalto decisivo. Arrivato nella scorsa estate come colpo di mercato, Simy non è riuscito a lasciare il segno e, dopo il prestito al Parma, si appresta a cambiare nuovamente casacca.

In avanti saluterà anche Filippo D'Andrea, giovane che nel ritiro di Jenbach ha dimostrato di avere numeri interessanti. Il suo futuro, quasi sicuramente, sarà in serie C: Lucchese, Messina e Cerignola hanno chiesto informazioni sull'attaccante che, alla fine, potrebbe trasferirsi in Puglia.