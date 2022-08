Salernitana-Parma, i convocati di Nicola: recupera Gyomber, c'è anche Sambia I calciatori disponibili per la sfida di Coppa Italia contro i ducali sono 23

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Parma. Il tecnico ha recuperato in extremis Gyomber che, tuttavia, potrebbe non essere rischiato. In lista anche Sambia che non ha ancora il ritmo partita nelle gambe e si accomoderà in panchina. Le criticità principali riguarderanno le corsie esterne dove mancheranno Bradaric e Jaroszynski a sinistra e Mazzocchi a destra.

PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe;

DIFENSORI: Fazio, Gyomber, Mantovani, Pirola, Sambia, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Cavion, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Kechrida;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Ribery, Valencia, Vergani.