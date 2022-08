Salernitana-Parma, Nicola: "Vogliamo passare il turno, siamo in crescita" Il tecnico presenta la sfida di Coppa Italia: "Sarà importante dare il giusto minutaggio a tutti"

“Domani avremo il primo impegno ufficiale della stagione e ci teniamo molto perché bisogna avere sempre ambizione in qualsiasi competizione siamo impegnati rappresentando i colori della Salernitana. Abbiamo grande voglia di fare una buona prestazione cercando di mettere in campo ciò su cui abbiamo lavorato per un mese in Austria. Il Parma è una squadra importante, con una grande storia e cercherà di vincere. Noi vogliamo fare la nostra partita per cercare di passare al turno successivo”. Queste le parole del tecnico granata Davide Nicola alla vigilia di Salernitana – Parma.

Il mister ha quindi concluso: “Il gruppo presente in Austria ha lavorato molto bene ed è cresciuto molto. Adesso abbiamo giocatori nuovi che sono arrivati da poco e dobbiamo cercare di integrare tutti il prima possibile. Nella gara di domani dovremo considerare anche gli eventuali tempi supplementari e i calci di rigore quindi dovremo costruire la prestazione con tutti gli effettivi a disposizione. Sarà importante dare il giusto minutaggio a tutti”.