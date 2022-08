Salernitana, il caso Mazzocchi non è chiuso: il futuro dell'esterno è in bilico De Sanctis: «C'è la volontà di trattenerlo, domani sarà out per un problema muscolare»

Domani contro il Parma salterà la sfida da ex a causa di un risentimento muscolare. Ma la posizione di Pasquale Mazzocchi continua ad essere in bilico. La Salernitana vorrebbe trattenerlo, forte di un contratto che scadrà tra tre anni; il calciatore ed il suo agente si stanno guardando intorno per capire il da farsi. Nel frattempo il Monza sembra aver mollato la presa ma in massima serie gli estimatori di Mazzocchi non mancano.

In conferenza stampa De Sanctis è stato chiaro: «Mazzocchi ha firmato sei mesi fa, l'accordo scadrà nel 2025. La Salernitana riconoscendogli il merito gli ha offerto un adeguamento contrattuale che non ha accettato. C'è la volontà di trattenerlo, per me questo vale, non cambia niente. Domani non giocherà a causa di un risentimento muscolare».

Ma l'analisi del caso Mazzocchi è stata anche l'occasione per parlare di quello che potrebbe essere il suo sostituto. «Sambia è un giocatore che purtroppo nei primi dieci giorni di luglio ha avuto un virus che l'ha debilitato. Questo ha ritardato la performance fisica, si sta riatletizzando. La Salernitana ha il sacrosanto diritto di costruire la rosa più forte possibile. Il nostro obiettivo è avere coppie forti».