Salernitana, offerta per Maggiore: Mazzocchi possibile pedina di scambio Il centrocampista è in rottura con i liguri, De Sanctis prova ad approfittarne

La Salernitana lancia l'assalto a Giulio Maggiore. Il centrocampista, in rottura con lo Spezia, è finito nei radar del direttore sportivo Morgan De Sanctis che ha offerto un quadriennale a cifre importanti al 24enne. Nell'operazione la Salernitana vorrebbe inserire anche Pasquale Mazzocchi che sta vivendo da separato in casa questa prima parte di stagione.

Maggiore, cresciuto calcisticamente nello Spezia, ieri ha preferito non scendere in campo nel match di Coppa Italia contro il Como. Il calciatore, infatti, è da tempo sul mercato (sembrava fatta per il passaggio al Torino ma l'operazione si è arenata) e la società ha deciso di non affidargli la fascia da capitano. Di qui la decisione di Maggiore di seguire la sfida di Coppa Italia dalla tribuna. Una rottura forte che potrebbe spianare la strada alla Salernitana. Lo Spezia, tra l'altro, è alla ricerca di un esterno destro. Di qui l'idea d'inserire Mazzocchi nella trattativa come contropartita tecnica più un conguaglio in favore dei liguri. Le prossime ore risulteranno decisive per capire se l'operazione potrà decollare o meno.