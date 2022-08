Salernitana, De Sanctis pensa a Depaoli per la corsia di destra Piace anche Zanoli del Napoli ma tutto dipende dal futuro di Mazzocchi

Il mercato è un gioco d'incastri e la Salernitana sta cercando la chiave giusta per dare l'accelerata alle operazioni in entrata. La casella che potrebbe consentire ai granata di sbloccarsi è Pasquale Mazzocchi: nonostante la dichiarata intenzione di trattenere il calciatore, l'esterno napoletano sembra sempre più distante dal progetto Salernitana. Il ds Morgan De Sanctis vorrebbe inserirlo nell'operazione intavolata con lo Spezia per arrivare a Giulio Maggiore, centrocampista che è in uscita dal club ligure. I granata utilizzerebbero Mazzocchi come pedina di scambio ma dovrebbero garantire anche un conguaglio allo Spezia che valuta il 24enne oltre 8 milioni. Se l'affare dovesse andare in porto, De Sanctis dovrebbe correre ai ripari anche per ingaggiare un altro esterno destro, oltre a Junior Sambia. La Sampdoria sta provando a cedere Fabio Depaoli che nelle scorse settimane sembrava destinato a trasferirsi al Verona. La Salernitana ci avrebbe fatto un pensiero e si è messa in lista d'attesa per il calciatore. L'alternativa potrebbe essere Alessandro Zanoli, 21enne che ha fatto tutto il ritiro con il Napoli ma che prima della fine del mercato potrebbe essere ceduto.