Coppa Italia. Salernitana-Parma, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Parma

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Mantovani, Fazio, Pirola; Kechrida, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Sy; Ribery, Botheim. A disposizione: Fiorillo, Micai, Veseli, Sambia, Bonazzoli, Valencia, Cavion, Kristoffersen, Gyomber, Capezzi, Iervolino, Vergani. Allenatore: Nicola.

PARMA (4-3-1-2): Chichizola; Del Prato, Romagnoli, Valenti, W. Coulibaly; Juric, Bernabé, Estevez; Mihaila; Man, Inglese. A disposizione: Borriello, Corvi, Balogh, Benedyczak, Vazquez, Bonny, Sohm, Camara, Iacoponi, Circati, Zagaritis, Buayi-Kiala, Sits. Allenatore: Pecchia.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce (assistenti: Passeri-Politi). IV uomo: Cavaliere. Var: Banti/Avar: Paganessi.

Tutto pronto allo stadio Arechi per il fischio d'inizio di Salernitana-Parma, in programma alle 21. Le squadre stanno effettuando il riscaldamento. Nicola conferma il 3-5-2: l'unica novità rispetto alla vigilia è rappresentata dall'impiego di Ribery accanto a Botheim. Per il resto tutto invariato: Kechrida e Sy saranno gli esterni, Bohinen il centrale, Lassana Coulibaly e Kastanos le mezzali. Davanti a Sepe spazio al terzetto composto da Mantovani, Fazio e Pirola.

La fotogallery di Carlo Giacomazza