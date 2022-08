UFFICIALE. Salernitana, Colantuono è il responsabile del settore giovanile Nuovo incarico per l'ex allenatore della prima squadra granata

La notizia era nell'aria da tempo. Ma da oggi è ufficiale. La Salernitana ha comunicato «di aver affidato l’incarico di responsabile del settore giovanile granata al sig. Stefano Colantuono». L'ex allenatore granata, dunque, proseguirà la sua esperienza a Salerno ma ricoprendo un altro ruolo. Lo scorso anno il tecnico di Anzio era stato richiamato in panchina per sostituire l'esonerato Fabrizio Castori. Ma il pari contro il Genoa nel girone di ritorno costò la panchina anche a Colantuono che fu sostituito da Davide Nicola. Il contratto dell'ex tecnico di Atalanta e Bari, però, prevedeva il rinnovo automatico in caso di salvezza. La Salernitana ha, quindi, deciso di affidare a Colantuono l'incarico di responsabile dell'area tecnica, ruolo che svolgerà in collaborazione con Simone Lo Schiavo, responsabile dello scouting granata, e in sinergia con Morgan De Sanctis, direttore sportivo del cavalluccio marino.