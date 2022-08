Salernitana, la mamma di Ribery spunta a sorpresa sul prato dell'Arechi FR7 sui social: «Sarò sempre il figlio della mia preziosa mamma nonchè il suo più grande fan»

Contro il Parma ha provato ad illuminare la manovra della Salernitana, mettendo in mostra numeri degli della sua storia. Nella prima uscita ufficiale Franck Ribery è apparso in condizione e pronto a vivere un'altra stagione da protagonista. «Ha fatto un ritiro dove ha saltato pochissimi allenamenti, il suo entusiasmo è un valore aggiunto. È un punto di riferimento importante per i compagni. Sono contento. Da lui c’è molto da imparare», ha commentato Davide Nicola nel post-gara del match di Coppa Italia.

Una partita che, nonostante la sconfitta, ha avuto un sapore particolare per il fuoriclasse francese. Prima del fischio d'inizio, infatti, Ribery ha ricevuto la visita a sorpresa della madre Marie-Pierre. L'abbraccio tra mamma e figlio è stato estremamente emozionante ed in poco tempo hanno fatto il giro del web. Ribery ha, infatti, postato sui social le foto, accompagnando il tutto da un messaggio al miele. «Una delle mie più grandi emozioni ieri. Da diversi mesi non vedevo mia madre, colei che ha sofferto per farmi diventare quello che sono oggi, l’unica che può sacrificare la sua felicità e la sua vita per me, colei che mi ama di più su questa terra. Il mio più grande orgoglio, e ringrazio Dio ogni giorno. Prendetevi cura delle vostre mamme perché abbiamo solo una mamma. Ti amo, mamma. Posso fare tutto, vincere tutto, soprattutto sarò sempre il figlio della mia preziosa mamma nonchè il suo più grande fan».