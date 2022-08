Salernitana, De Sanctis prova il colpo ad effetto: si tratta per Candreva Il calciatore è in uscita dalla Sampdoria, il club granata prova a chiudere l'affare

La Salernitana piomba su Antonio Candreva. La trattativa per il centrocampista della Sampdoria ha preso corpo in queste ore e potrebbe rappresentare il colpo a sorpresa da mettere a disposizione di Davide Nicola. Classe '87, l'ex Lazio ed Inter potrebbe salutare i blucerchiati, club con il quale ha collezionato 70 presenze e messo a segno 12 reti, sette delle quali nello scorso campionato. Venerdì il 35enne ha giocato un'ora nel match di Coppa Italia contro la Reggina ma, secondo quanto riportato dalla stampa ligure, non ha gradito la sostituzione.

Nella prima parte del mercato, tra l'altro, Candreva sembrava destinato a finire al Monza ma la trattativa non è decollata. L'inserimento della Salernitana, adesso, potrebbe fare la differenza. Il club granata, infatti, considera Candreva una pedina in grado di poter giocare sia da esterno destro che da mezzala. Nelle prossime ore si proverà a dare l'accelerata alla trattativa, anche perché De Sanctis ha intenzione di regalare almeno due rinforzi a Nicola per la sfida di domenica contro la Roma.