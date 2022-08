Salernitana-Roma, parte la prevendita per il settore ospiti: tutte le info Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 19 di sabato

L’U.S. Salernitana 1919 informa che la prevendita dei tagliandi per il Settore Ospiti per la gara Salernitana – Roma sono attive a partire dalle ore 12:00 di oggi. E’ possibile acquistare i tagliandi d’accesso per la Curva Nord presso i punti vendita VivaTicket al costo di € 30,00.

Si informa che la vendita è inibita ai residenti in Campania fatta eccezione per i possessori di Fidelity Card della Roma. I residenti nella Regione Lazio non possono acquistare tagliandi per altri settori dello Stadio. I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati entro e non oltre le ore 19:00 di sabato 13 agosto.