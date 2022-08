Non solo Candreva, la Salernitana accelera per Vilhena e Diallo Operazioni vicine alla chiusura. E Mazzocchi è pronto a tornare in gruppo per sfidare la Roma

La Salernitana prova a chiudere una tripla operazione in entrata. Oltre ad Antonio Candreva, per il quale si stanno limando gli ultimi dettagli, il ds Morgan De Sanctis sta lavorando ad un doppio colpo. La mezzala di qualità è in arrivo dalla Spagna: si tratta di Tonny Vilhena, olandese di proprietà dell'Espanyol. La Salernitana potrebbe chiudere l'operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Classe '95, Vilhena ha fatto tutta la trafila della nazionale olandese, arrivando a vestire anche la maglia della rappresentativa maggiore. L'espanyol lo aveva prelevato dal Krasnodar ma dopo soli sei mesi vissuti in Spagna il calciatore ha chiesto la cessione. La Salernitana ha lavorato sottotraccia all'operazione che, da quanto filtra, è in dirittura d'arrivo.

Ma De Sanctis sta provando a chiudere anche il colpo in attacco. Dopo aver ripensato a Boulaye Dia, il ds granata si è fiondato con forza su Habib Diallo dello Strasburgo. La Salernitana ha offerto 12 milioni al club francese che sembra pronto a far partire l'attaccante. Il senegalese era andato in gol nel match d'esordio del campionato di League 1. Ora il suo futuro potrebbe essere in Italia con il cavalluccio marino sul petto.

La Salernitana, infine, è riuscita a ricucire lo strappo con Pasquale Mazzocchi: il calciatore oggi si allenerà regolarmente con il gruppo e, salvo sorprese, domenica scenderà in campo contro la Roma.