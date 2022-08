Stadio Arechi, il Comune rivendica: «Lavori importanti e investimenti rilevanti» L'Amministrazione riepiloga gli interventi svolti per l'impianto di via Allende

Il Comune di Salerno rivendica il lavoro messo in campo per lo stadio Arechi. In una nota l'Amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli ha riepilogato tutti gli interventi realizzati per l'impianto di via Allende.

«Per utile e doverosa informazione si ricordano i lavori eseguiti dal Comune di Salerno per lo Stadio Arechi a cominciare dall'ampio restyling ed adeguamento strutturale grazie ai fondi della Regione Campania in occasione dell'Universiade 2019. In tale occasione furono anche collocati i seggiolini conformi alle recenti normative di sicurezza.

In fasi ed anni successivi sono stati rifatti i servizi igienici ed è stato installato il nuovo impianto di illuminazione conforme alle esigenze dei network televisivi. È stato realizzato altresì il nuovo tunnel d'ingresso in campo delle formazioni. È stato implementato il sistema di telecamere e tornelli con relative gabbie e lettori. Attivato il nuovo impianto audio, stecca spogliatoi rifatta così come la Sala VAR. Lavori importanti, con rilevanti investimenti economici.

Si precisa infine, come chiarito dai responsabili della sicurezza, che la Curva Nord è preclusa al momento ai tifosi locali per motivi di ordine pubblico. A tal riguardo il Comune di Salerno è pronto a supportare ogni utile attività per ottenere l'utilizzo del settore da parte dei tifosi granata conformemente alle prioritarie esigenze di sicurezza ed ordine pubblico», conclude la nota diramata dall'Amministrazione.