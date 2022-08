Apertura Curva Nord, parla il questore Conticchio: «Troveremo una soluzione» Il prefetto Russo: «Allo stadio deve essere implementato l'aspetto della sicurezza»

«Per la questione della Curva Nord non ci sono lungaggini. Stiamo guardando l'aspetto totale della sicurezza. Questa apertura comporterebbe una situazione di rischio per gli ospiti che sono sottostanti. Ne abbiamo parlato con il Prefetto, stamattina era presente anche il sindaco di Salerno. Stiamo trovando una soluzione che, al momento, la stiamo vedendo dal punto di vista della sicurezza sia dei salernitani che degli ospiti. Ma troveremo una soluzione. Sulla tempistica non so dire, il mio compito è garantire l'incolumità di chi va allo stadio». Lo ha detto il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio a margine della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. «Già dall'altra partita abbiamo fatto un report delle criticità che sono presenti allo stadio, criticità che sono superabili. Abbiamo dei problemi ai tornelli con le file che si allungano ma stiamo cercando di risolverli».

Anche il prefetto Francesco Russo ha fatto il punto sulla sicurezza legata alle partite della Salernitana. «L'interesse in città per la Salernitana è altissimo, quindi deve essere altissima l'attenzione ed il lavoro che devono svolgere tutte le forze di polizia. Allo stadio deve essere implementato l'aspetto della sicurezza, in particolare con la videosorveglianza. Si sta lavorando ad un piano generale. Noi invochiamo sempre una partecipazione serena da parte dei tifosi alle manifestazioni sportive ma noi predisponiamo tutto ciò che serve per fronteggiare bene gli avvenimenti».