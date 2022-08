UFFICIALE. Salernitana, Mamadou Coulibaly in prestito alla Ternana Formalizzato il trasferimento del senegalese in Umbria

Nel giorno in cui la Salernitana ha virtualmente definito tre operazioni in entrata, il club granata ha ufficializzato anche la cessione alla Ternana di Mamadou Coulibaly..

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento in prestito annuale con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del centrocampista classe ’99 Mamadou Coulibaly», l'annuncio pubblicato dal club granata. In Umbria il senegalese troverà Di Tacchio e Bogdan, suoi ex compagni di squadra all'ombra dell'Arechi.