Salernitana-Roma, entusiasmo per l'esordio all'Arechi: il dato della prevendita Domenica sera parte la serie A: è corsa al biglietto

Cresce l'attesa in vista di Salernitana-Roma, primo match del campionato di serie A. Nel primo giorno di vendita libera sono stati venduti 7603 biglietti, 2000 dei quali per il settore ospiti. A questi vanno sommati i 1832 tagliandi venduti in prelazione ed i 7137 tifosi che, al momento, hanno sottoscritto l'abbonamento. A cinque giorni dal match, dunque, sono già 16.572 i tifosi certi di un posto all'Arechi. La prevendita proseguirà fino a domenica, mentre la campagna abbonamenti chiuderà venerdì. Probabile che in via Allende si registrerà il sold-out.