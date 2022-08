Salernitana: stretta sugli alcolici per le partite casalinghe all'Arechi Il sindaco firma l'ordinanza su richiesta della Prefettura

Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un'ordinanza che restringe la vendita di alcolici per le prime tre giornate casalinghe dei granata. Per il 14 agosto (Salernitana-Roma), il 28 agosto (Salernitana-Sampdoria) e il 5 settembre (Salernitana-Empoli), dalle ore 14:00 fino alle ore 5 del giorno successivo, sarà vietata la vendita di alcolici, superalcolici e bevande in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di "vetro, ovvero lattine di alluminio, anche da per asporto, da parte di pubblici esercizi (...) anche attraverso distributori automatici e in forma ambulante". L'ordinanza è disposta nel quadrato dell'Arechi che si estende idealmente dall'Ospedale San Leonardo fino al Parco Arbostella. La sanzione per chi non rispetta l'ordinanza ammonta a 500 euro, considerando il comportamento ivi disciplinato come "comportamento che pregiudica il decoro dei luoghi pubblici non la pubblica e privata incolumità".

Stando all'ordinanza, la richiesta è partita direttamente dalla Prefettura ed è stata ricevuta dall'amminstrazione. Per adesso, il provvedimento si limita alle prime tre giornate casalinghe di campionato in quanto sono note date e orari delle prime cinque partite di campionato.

Tra i motivi esplicitati per procedere con l'ordinanza, vi è l'alta probabilità che si verifichi "un eccessivo abuso di alcool da parte di avventori giovani e non" e si valuta che tale scenario possa provocare "un grave turbamento della quiete urbana nonché di un reale periocolo per la pubblica e provata incolumità in considerazione dell'afflusso previsto per le partite di campionato".

Negli ultimi giorni, si sono aperti tanti fronti diversi riguardante l'avvio di campionato della Bersagliera, che si prepara al suo secondo anno consecutivo in serie A. Al centro dell'attenzione, il piano di viabilità, l'agibilità della Curva Nord e l'ammodernamento e manutenzione dell'impianto. Come segnalato anche su alcune pagine Facebook, l'illuminazione dei servizi igienici dell'Arechi lascia a desiderare. Al debutto mancano solo quattro giorni ma sono tanti i nodi da sciogliere e le questioni da risolvere.