Salernitana scatenata: il difensore arriva dalla Francia, sprint per Candreva Dopo Vilhena il ds Morgan De Sanctis ha chiuso altre due operazioni in entrata

Dopo Tonny Vilhena, la Salernitana si appresta ad ufficializzare un altro rinforzo. Il decimo colpo di questa campagna estiva di rafforzamenti sarà Dylan Bronn, difensore tunisino che sarà prelevato a titolo definitivo dal Metz. Classe 1995, il calciatore è un centrale di piede destro che in carriera ha giocato anche da terzino. Con i francesi ha collezionato 77 presenze in Ligue 1, mettendo a segno anche tre gol. Bronn ha indossato anche 35 volte la maglia della Nazionale del suo Paese. Con il suo ingaggio la Salernitana completerà il pacchetto arretrato che, dopo l'infortunio di Lovato e le non perfette condizioni di Radovanovic, era andato in affanno. L'operazione è data in chiusura e nelle prossime ore il calciatore potrebbe arrivare a Salerno per le visite mediche.

In giornata, inoltre, la Salernitana proverà a chiudere l'ingaggio di Antonio Candreva: i granata hanno raggiunto un'intesa totale sia con la Sampdoria che con il calciatore che si appresta a diventare un nuovo rinforzo del cavalluccio marino. Domani, salvo sorprese, è previsto l'arrivo a Salerno.

Resta vivo anche l'interesse per Giulio Maggiore dello Spezia: la società granata ha messo sul tavolo un'offerta importante ma il centrocampista ligure non ha ancora sciolto le riserve.

A tre giorni dall'esordio contro la Roma, dunque, la Salernitana continua a cambiar pelle e rinforzarsi.