Salernitana, Vilhena subito in gruppo: «Tifosi super, onorato d'indossare la 10» Il centrocampista olandese potrebbe già fare il suo esordio contro la Roma

Tonny Vilhena ha svolto il suo primo allenamento con la maglia della Salernitana. Davide Nicola lo ha subito lanciato nella mischia anche per capire se ci siano le condizioni per utilizzarlo già domenica contro la Roma.

Il numero 10 del cavalluccio marino prima di scendere in campo si è presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali ufficiali del club. «Sono molto felice di essere qui, di giocare in questa squadra e spero di vincere molte partite con questo club. Sono felice per la fiducia che la società mi ha dimostrato e ora è arrivato per me il momento di dimostrare che lavorerò tanto. Mi impegnerò per il club e per i miei compagni per disptuare una buona stagione», ha spiegato Vilhena che ha presentato anche le sue caratteristiche. «Sono un giocatore “box to box”, so difendere e so attaccare, posso segnare gol e fare assist, sono forte nei duelli. Il club mi ha proposto la maglia numero 10, mi piace molto e sono orgoglioso d'indossare questa maglia per questa squadra. Spero di poter disputare una buona stagione con il club, con i miei compagni e cercare di vincere più partite possibili».

Non è mancato un riferimento al campionato e ai tifosi granata. «Credo che dobbiamo pensare partita dopo partita e sarà un grande campionato. Ho visto tantissimi video prima di venire e credo che i tifosi siano fantastici, sono molto appassionati e credo che aiutino molto la squadra. È bellissimo vedere il loro calore, quanto incitano la squadra e quanto siano innamorati. Non vedo l'ora di vederli dal vivo».