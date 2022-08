Salernitana-Roma: esteso servizio metro fino a mezzanotte. Gli orari Accolta l'istanza di estendere l'orario di servizio su rotaia in occasione di Salernitana-Roma

In vista dell'esordio in casa della Salernitana, previsto per il 14 agosto alle ore 20:45 contro la Roma di José Mourinho, il Comune di Salerno cerca di arrivare il più preparato possibile a questo importante appuntamento. Riguardo il piano viabilità, il Comune conferma che "Trenitalia, su disposizione della Regione Campania a seguito dell'istanza avanzata dal Comune di Salerno, ha previsto il prolungamento dell'orario di servizio della Metropolitana di Salerno in occasione della gara Salernitana-Roma. Domenica 14 agosto, al termine della partita, i tifosi potranno pertanto utilizzare il servizio ferroviario per far rientro a casa."

Ci saranno in tutto tre corse aggiuntive, con partenza fissata alle 23:10, alle 23:33 e a mezzanotte (00:00). Chiaramente, l'estensione vale anche per la direzione Salerno-Stadio Arechi, con partenze dalla stazione centrale alle 22:31, alle 23:09 e alle 23:36.

La discussione sulla mobilità nei giorni delle partite casalinghe della massima serie calcistica è un tema sentito anche dal Consiglio Comunale. Proprio di recente, il gruppo dei Popolari e Moderati auspicava un intervento dell'assessore Claudio Tringali per potenziare tanto il trasporto su rotaia (metro) che su gomma. Rimane aperto, invece, il nodo legato all'apertura e agibilità della curva Nord, i cui tempi di definizione sono senz'altro più lunghi e terrà banco anche per le prossime settimane.