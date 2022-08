UFFICIALE. Salernitana, ecco Bronn: "Darò il massimo, non vedo l'ora d'iniziare" Il difensore si presenta: "Qui i tifosi sono molto caldi e questo mi piace tantissimo"

Dopo le visite mediche effettuate in mattinata, la Salernitana ha ufficializzato l'ingaggio di Dylan Bronn. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Metz per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’95 Dylan Bronn. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2025. Il calciatore indosserà la maglia numero 2". Il calciatore nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento agli ordini di Davide Nicola. Prima di scendere in campo, però, si è presentato ai suoi nuovi tifosi: “Sono molto contento di essere qui a Salerno e di indossare la maglia della Salernitana, una bella città e una bella squadra", ha spiegato il tunisino che ha mostrato di avere già una buona conoscenza dell'italiano. "So che qui i tifosi sono molto caldi e questo mi piace tantissimo, sarà bello avere lo stadio pieno. Sono un difensore centrale al quale piace impostare e difendere in maniera aggressiva. Sono molto concentrato per fare una bella stagione. Il campionato mi piace tantissimo, quando ero bambino guardavo sempre la Serie A. Sarà molto difficile e con partite impegnative, è una bella opportunità per me. Kechrida e Sambia mi hanno parlato bene di tutto. Sono qui per aiutare la Salernitana a restare ancora in massima serie, voglio dare il massimo. Sono contentissimo e non vedo l’ora di iniziare”.