Salernitana, Iervolino spinge forte per Maggiore: ora l'intesa è più vicina Il club granata rilancia per il centrocampista: entro domani è attesa una decisione

Non può considerarsi ancora chiusa ma la trattativa tra la Salernitana e Giulio Maggiore ha fatto degli importanti passi in avanti. Dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Dylan Bronn e Antonio Candreva, la società granata è tornata alla carica per il centrocampista dello Spezia. L’incontro avuto giovedì a Milano era terminato con un nulla di fatto per via della distanza tra domanda ed offerta: il club campano offriva 800mila euro a stagione, l’entourage del calciatore chiedeva un milione e 200mila euro all’anno. In queste ore la Salernitana ha pigiato nuovamente sull’acceleratore, proponendo al centrocampista un contratto quadriennale con cifre di poco inferiori al milione di euro a stagione. Allo Spezia andrebbero 4,5 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Maggiore ci sta seriamente pensando ed entro la giornata di domani dovrebbe sciogliere le riserve. L’impressione è che si vada incontro ad una fumata bianca ma, dopo la brusca ed inattesa frenata di giovedì, la Salernitana preferisce andarci con i piedi di piombo. La notte porterà consiglio e, si spera, anche un altro rinforzo di spessore a Davide Nicola.