Salernitana, Candreva: «Convinto da entusiasmo e progetto. Ribery è un esempio» Il centrocampista si presenta: «Non vedo l'ora di poter abbracciare i tifosi»

Nemmeno il tempo di arrivare a Salerno che Antonio Candreva ha subito indossato gli scarpini per mettersi a disposizione di Davide Nicola. L'ex Sampdoria domenica potrebbe già fare il suo esordio in granata nel match contro la Roma. Nel frattempo si è presentato ai suoi nuovi tifosi: «Sono molto contento di esser arrivato a Salerno, non vedo l’ora di iniziare questa avventura», ha detto Candreva ai canali ufficiali della Salernitana. «Ho subito avuto sensazioni positive, dobbiamo ragionare di partita in partita e arrivare alla sosta invernale nel migliore dei modi. Mi hanno convinto entusiasmo, voglia e progetto, non ho esitato a rispondere presente. Sono qui per dare seguito all’ottimo lavoro dei miei nuovi compagni di squadra. Voglio aiutare la squadra a far bene e sono arrivato con grande entusiasmo, cercherò di metterlo a disposizione del gruppo e della piazza».

Candreva ha, poi, parlato di Federico Bonazzoli, suo ex compagno di squadra alla Samp, e di Franck Ribery. «Qui è stato benissimo, me ne ha parlato anche durante il ritiro. Deve ripetersi, ha le condizioni per farlo», ha detto Candreva. «Ribery non ha bisogno di presentazioni, è solo un esempio per tutti noi. Il campionato di Serie A è sempre difficile, bisogna affrontare ogni partita con umiltà e determinazione, domenica ci sarà la Roma e penseremo alla Roma. Non vedo l’ora di potervi abbracciare».

foto U.S. Salernitana 1919