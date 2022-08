Salernitana-Roma, domani all'Arechi cancelli aperti dalle 18.15 La società ha reso note tutte le info per accedere nell'impianto di via Allende

L’U.S. Salernitana 1919 informa che in occasione della gara Salernitana – Roma, in programma domani domenica 14 agosto alle ore 20:45, i varchi d’accesso dello Stadio “Arechi” saranno aperti al pubblico dalle ore 18:15 ad eccezione del Settore Ospiti che sarà aperto dalle ore 16:45. Pertanto invitiamo gli spettatori a raggiungere lo Stadio con congruo anticipo così da agevolare e velocizzare le operazioni di accesso all’impianto.

Al fine di accedere allo Stadio è necessario recarsi all’impianto muniti di biglietto e documento.

Vi ricordiamo inoltre che il tagliando d’accesso acquistato online va rigorosamente stampato in maniera leggibile e ritagliato seguendo la linea del tratteggio così come mostrato sul biglietto.

Inoltre coloro che hanno acquistato l’abbonamento con la Granata Card e non ne sono ancora in possesso devono necessariamente presentare la ricevuta che è possibile stampare online.

Si raccomanda la tifoseria di custodire gelosamente il titolo d’accesso così da evitarne il danneggiamento.

Si ricorda inoltre che è vietato introdurre all’interno dello Stadio, artifici esplosivi, pirotecnici, fumogeni e ombrelli con puntale e sopratutto di rispettare il posto assegnato così come indicato sul titolo di accesso, il non rispetto dello stesso potrà essere motivo di raggiungimento di sanzione disciplinare, così come indicato dal codice etico/condotta.

L’U.S. Salernitana 1919 invita i propri sostenitori ad assumere come sempre un comportamento corretto e decoroso, così da consentire al personale steward preposto ai varchi, di poter svolgere tutte le operazioni di controllo in estrema tranquillità.