Salernitana-Roma, notte Special all'Arechi: 25mila cuori per lo sgambetto a Mou Le probabili formazioni: Nicola conferma il 3-5-2 e lancia subito nella mischia i nuovi arrivati

Ricomincia stasera da dove era terminata a maggio l'avventura in serie A della Salernitana. Alle 20.45 i granata scenderanno in campo sul prato dell'Arechi per la sfida alla Roma di José Mourinho. Una prima da brividi per il cavalluccio marino che, anche grazie alla spinta di 25mila cuori granata, proverà in ogni modo a fare lo sgambetto allo “Special One”. Il tecnico dovrebbe lanciare nella mischia subito i nuovi arrivati Bronn, Candreva e Vilhena. Tre rinforzi di spessore a cui, presto, si aggiungerà anche Giulio Maggiore che ha raggiunto l'intesa con la Salernitana e firmerà un contratto quadriennale. L'ex Spezia, però, sarà disponibile soltanto dalla prossima partita. Nel frattempo Nicola si gode i rinforzi che potrà utilizzare già stasera.

La Salernitana ripartirà dal 3-5-2 già adottato nello scorso torneo di serie A. In mezzo al campo mancherà per infortunio Bohinen che sarà sostituito da Lassana Coulibaly. Vilhena e Kastanos saranno le mezzali con Mazzocchi a sinistra e Candreva a destra. In difesa Bronn e Pirola si contendono una maglia, Fazio e Gyomber completeranno il reparto. Davanti Botheim farà coppia con uno tra Bonazzoli e Ribery.

SALERNITANA-ROMA

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Ribery, Botheim. A disposizione: Micai, Sorrentino, Bradaric, Veseli, Sambia, Radovanovic, Bonazzoli, Valencia, Kristoffersen, Iervolino, Kechrida, Capezzi, Pirola. Allenatore: Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdrop, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Cristante, Shomurodov, Vina, El Shaarawy, Celik, Kumbulla, Wijnaldum, Spinazzola, Bove, Felix. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Sozza di Seregno - assistenti: Cecconi e Bercigli. IV uomo: Baroni. Var: Aureliano. Avar: Vivenzi.