Salernitana, è il giorno di Maggiore. E De Sanctis accelera per l'attaccante Ritorno di fiamma per Dia del Villareal. Ma resta in piedi anche l'ipotesi Piatek

Nel giorno in cui il pallone tornerà a rotolare sul prato dell'Arechi, la Salernitana si appresta ad abbracciare Giulio Maggiore. Il ds Morgan De Sanctis ha lavorato strenuamente per chiudere in tempi rapidi l'ingaggio dell'ex capitano dello Spezia. Dopo la frenata registrata giovedì, la Salernitana è tornata alla carica con forza, riuscendo a convincere giocatore, procuratore e società. Maggiore è atteso in giornata a Salerno dove seguirà dalla tribuna la prima uscita dei suoi nuovi compagni di squadra. Domani effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto quadriennale che lo legherà al cavalluccio marino. Il calciatore percepirà circa 900mila euro a stagione più bonus, mentre allo Spezia andranno poco meno di 4 milioni di euro.

Ora le attenzioni del ds Morgan De Sanctis sono tutte proiettate sull'attacco. L'obiettivo è chiudere un rinforzo per il reparto offensivo per la trasferta di Udine. Dalla Spagna è rimablzata con forza la notizia di un ritorno di fiamma per Boulaye Dia: il calciatore si sarebbe convinto a trasferirsi alla Salernitana e, adesso, bisognerà discutere l'operazione con il Villareal. Nelle scorse settimane il club spagnolo aveva dato già il via libera al trasferimento dell'attaccante che, però, aveva frenato. Adesso la trattativa ha ripreso quota. Ma la Salernitana si guarda intorno e tiene in caldo anche la pista che porta a Kristofz Piatek: il polacco è in uscita dall'Herta Berlino e non ha ancora trovato una sistemazione. Anche in questo caso la trattativa con i granata potrebbe (ri)prendere quota. L'impressione è che da questi due nomi possa venir fuori il nome del nuovo attaccante della Salernitana.