Salernitana, Iervolino carica: "L’Arechi sarà un’arena che ci spingerà" “Inizia il nostro cammino in un campionato che vogliamo rimanga nella storia”

A poche ore dall'esordio in campionato, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino ha affidato ai social il suo pensiero. "Stasera inizia il nostro cammino in un campionato che vogliamo rimanga nella storia, affrontiamo una squadra fortissima allenata da un grande mister, la Roma è sicuramente una candidata allo scudetto, ma la Salernitana è forte ed ha in sé il “Macte Animo”, scatena il coraggio e la passione nei momenti di necessità. Un’arena con 30.000 persone innamorate aiuterà il mister Nicola e tutti i giocatori a dare il massimo per cogliere un grande risultato. Grande spettacolo all’Arechi! Sempre più forti, più veloci e più in alto. Forza ragazzi», ha concluso il presidente della Salernitana.